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Уже в следующем году в России будет представлен летающий автомобиль под названием Flyter. Подробности о его технических характеристиках не раскрываются, однако кое-что об этой уникальной разработке узнать все же удалось.

Flyter – это детище компании Scienex, основателем которой является Евгений Тырнов. Он заявил, что в летающем авто, разрабатываемом его компанией, будут применены принципиально новые технологии. Которые сегодня не имеют аналогов во всем мире.

Сообщается также, что автомобиль, умеющий летать, уже прошел первые испытания. И сделал это успешно. Тырнов рассказал, что грамотно продуманная система управления обеспечивает полную безопасность владельца данного авто. После тестового запуска компания Scienex переключилась на создание грузового автомобиля. Который также будет летающим.

Известно, что средства на разработку новинки предоставил сам Евгений Тырнов. Однако уже в следующем году он намеревается привлекать инвестиции, сумма которых должна составить не менее 35 млн рублей. Ориентировочная цена летающего автомобиля, озвученная основателем компании – 16 млн рублей.

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