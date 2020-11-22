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Коронавирус является чрезмерно агрессивным возбудителем заболеваний, поэтому он стремится не только как можно быстрее проникнуть в дыхательные пути и другие органы человека. Помимо этого, он попутно уничтожает всех своих «конкурентов». И в этом можно найти свои плюсы.

Такое открытие сделали российские медики, которые заметили положительные изменения в организме людей, страдающих от рака. К примеру, у пациентов, у которых до заражения обнаруживались признаки начальной стадии онкологического заболевания, они исчезали после выздоровления от Covid-19.

То же самое ученые говорят и о других вирусах. Так, у людей, заразившихся SARS-CoV-2, чрезвычайно редко обнаруживают грипп. Если какие-либо возбудители и встречаются, то их можно отнести к родственным коронавирусу разновидностям. Это риновирус, а также парагрипп.

Ученые заявили о важности такого открытия и намереваются проводить исследования, чтобы точно оценить влияние SARS-CoV-2 на другие виды вирусов.

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