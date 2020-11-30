Аргентина намерена расширить парк истребителей за счет современных воздушных машин и тем самым усилить свой военный потенциал. Она рассматривает любые предложения от западных стран и игнорирует российские самолеты. Об этом заявил начальник штаба аргентинских ВВС Хавьер Исаак.

По его словам, бюджет на покупку новых истребителей составляет 420 миллионов долларов. Иссак заявил, что более предпочтительным вариантом будут американские самолеты, так как они надежнее российских. В то же время Аргентина совсем недавно связывалась по поводу покупки истребителей FA-50 с Южной Кореей, однако получила отказ. Производитель самолетов KAI выразил сомнения в том, что аргентинские власти выполнят свои обязательства по контракту.

Сейчас Аргентина выбирает между американскими и пакистанскими самолетами, но эксперты уверены, что выделенных средств будет недостаточно для их покупки. Поэтому единственным выходом для страны станет обращение к Китаю, готовому предоставить свои истребители по устраивающим Аргентину ценам.