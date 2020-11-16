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Один из наблюдательных постов, на которых будут нести службу миротворческие подразделения РФ, организовали в непосредственной близости от монастыря Дадиванк. Этот культовый объект построен еще в девятом столетии и является одной из наиболее значимых армянских святынь.

Монастырь располагается в Кельбаджарском районе. Согласно договору, подписанному между Баку, Москвой и Ереваном, эта территория в ближайшее время должна быть передана под контроль Азербайджана. Однако миротворцы выступают за то, чтобы прихожане из Армении и НКР могли свободно посещать храм.

Генерал-майор Игорь Конашенков, представляющий военное ведомство РФ, сообщил о том, что командование в настоящий момент ведет переговоры с администрациями окружающих населенных пунктов, чтобы найти решение важного религиозного вопроса.

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