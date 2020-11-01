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В информагентстве РБК, сославшемся на результаты опроса от специалистов Superjob, заявили, что количество граждан РФ, выступающих за введение 4-дневной рабочей недели, уменьшилось.

Если в рамках прошлого опроса данную идею решили поддержать 49% опрошенных, то в нынешнем году желающих работать только 4 дня в неделю стало на 9% меньше. Указывается, что женщины чаще высказываются за введение измененной рабочей недели. Эту инициативу также поддерживают люди моложе 24 лет (около 44%). Среди россиян старше 35 лет за нее выступили только 37%.

Как правило, лишнего выходного опасаются респонденты, заработанная плата которых превышает 80 000 рублей, так как они боятся возможного уменьшения своих доходов. Данный опрос провели в первые недели октября. В нем приняли участие более 2100 человек из 344 поселений России.

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