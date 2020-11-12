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Свежий воздух в квартире или офисе станет лучшим профилактическим средством, защищающим от коронавируса. Об этом сообщил Михаил Лебедев, представляющий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Он уверен, что проветривать жилые помещения необходимо как минимум 2-3 раза в течение суток. Это позволит обеспечить хороший воздухообмен и снизить риски передачи вируса, если в доме или квартире живет несколько человек.

Проветривать офис нужно гораздо чаще. Лучше всего открывать окна и двери как минимум один раз в два часа. Также следует обязательно проветрить помещение, когда в него входит новый сотрудник компании или клиент. Это позволит сразу же удалить частицы коронавируса и исключить их передачу аэрозольным путем.

Эксперт уверен, что при кажущейся простоте, проветривание является одним из наиболее эффективных способов профилактики Covid-19. Потому что врывающийся в помещение свежий воздух моментально удаляет частицы возбудителя заболевания.

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