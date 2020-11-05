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Пресс-служба Северного флота сообщила об испытаниях комплекса РЭБ «Мурманск-БН». Это средство подавления было развернуто в мурманском регионе в ходе недавно проходивших здесь учений.

По заявлению пресс-службы, сперва был предпринят марш на дистанцию 100 километров, а затем личный состав был задействован к широкомасштабному развертыванию комплекса РЭБ. Испытания, которые заняли 14 часов, завершились успешным выполнением поставленной перед расчетами учебной задачи.

«Мурманск-БН» представляет собой комплекс с дальностью действия до 5 тысяч км, функционирующий в коротковолновом диапазоне. Он устанавливается на берегу и предназначается для выполнения задач, связанных с подавлением и перехватом сигналов, подаваемых кораблями потенциального противника. Также к его функциям относится разведка обстановки.

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