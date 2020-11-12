В Роспотребнадзоре заявили, что на территории РФ внебольничной пневмонией обычно болеют взрослые люди, живущие в городах.

Согласно словам сотрудников ведомства, практически 70 процентов от всех пациентов с пневмонией являются взрослыми горожанами. Это указывает на значительное влияние социального фактора в развитии эпидемии. Однако заболеваемость в регионах России носит неоднородный характер. У болезни также отсутствует ярко выраженная сезонность, однако летом ее, как правило, регистрируют реже.

Специалисты отмечают, что очаги заболевания обычно появляются в семьях или рабочих коллективах по причине несвоевременной изоляции зараженных, переохлаждений или необходимости работать в офисе, переполненном людьми. Для профилактики медики советуют регулярно заниматься спортом, иметь сбалансированное питание и тепло одеваться.