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Работники Роскачества нашли кишечную палочку и листерии в семге сразу 5 брендов: «Меридиана Эко», «ВкусВиллы», «Просто Азбуки», «О’кей» и «Каждого дня».

В текущем году сотрудники ведомства исследовали семгу, продающуюся кусочками, 7 марок. Пройти тест смогла продукция лишь одного производителя – «Русского моря». В рыбе от «Северной компании» зафиксировано слишком большое содержание бензойной кислоты, поэтому употреблять ее тоже не рекомендуется.

Согласно словам экспертов, кишечная палочка, листерии и большое количество микробов могли возникнуть из-за нарушений во время изготовления продукции, например, несоблюдения правил гигиены сотрудниками предприятий. Употребление подобной продукции с большой вероятностью может привести к расстройствам ЖКТ.

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