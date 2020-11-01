Ромашка давно известна как природный антисептик. Отвары из нее также позволяют избавляться от проблем с пищеварительной системой и от бессонницы. Биологи из американского института здоровья детей доказали, что это растение также способно затормозить развитие такого заболевания, как синдром Дауна.

Чтобы доказать эту гипотезу, ученые провели эксперименты на мышах. В корм, предназначенный беременным животным добавляли одно из веществ, содержащихся в составе ромашки – апигенин. Предполагается, что именно он не дает проявиться симптомам заболевания, причем подавляет их еще в утробе матери.

В результате эксперимента у подопытных животных пропали отдельные дефекты. Кроме того, биологи констатировали заметное улучшение мыслительных способностей. Это означает, что апигенин способен проникать сквозь кровеносные сосуды будущей матери, а также преодолевать барьер, образуемый плацентой. Это вещество демонстрирует мощный противовоспалительный эффект, а также устраняет различные нарушения в развитии мозга.

Апигенин содержится не только в ромашке. Это вещество также входит в состав цитрусовых и петрушки. Ученые уверены, что его открытие позволит разработать совершенно новые методики лечения синдрома Дауна.