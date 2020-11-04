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Исследования, которые провели ученые Вашингтонского университета, показали, что роговица человеческого глаза способна успешно сопротивляться коронавирусу. Теперь проводятся дополнительные эксперименты, чтобы оценить реакцию на проникновение SARS-CoV-2 конъюнктива, слезных протоков и иных тканей, расположенных вокруг роговицы.

Результаты исследований немного поразили ученых, так как точно известно, что роговица глаза не способна оказывать сопротивление вирусу Зика. Помимо этого, она ничего не может поделать и с простым герпесом, если у человека имеются какие-либо проблемы в работе иммунной системы. Но оспаривать итоги сложно, так как 100 процентов тканей, взятых из роговицы доноров, продемонстрировали эффективное отторжение коронавируса.

Автор исследования Джонатан Дж. Майнер заявил, что не исключается, что у некой группы людей все же происходит репликация SARS-CoV-2 в роговице. Однако проделанный эксперимент пока этого не подтверждает.

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