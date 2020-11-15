Рэп-композиция дуэта Run the Jewels, которая называется No Save Point станет официальным саундтреком давно ожидаемой поклонниками игры Cyberpunk 2077. В настоящий момент песню можно без особого труда найти на канале группы на видеохостинге YouTube.

Напомним, что сама игра будет доступна уже 10 декабря. Разработчики трудились над ней в течение 7 лет, поэтому можно предположить, что поклонники будут в восторге от конечного результата. Треки для музыкального сопровождения, помимо Run the Jewels, записали еще несколько известных исполнителей, среди которых A$AP Rocky, Граймс, Нина Кравиц и другие.

Первоначально выход игры планировался еще в апреле. Однако из-за пандемии и целого ряда технических причин его перенесли сперва на осень, а теперь уже и на зиму. Первые ролики с фрагментами Cyberpunk 2077 разработчики представили еще 2 года назад. То есть через пять лет после начала работы над видеоигрой.