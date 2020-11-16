Куриные яйца способны повысить риск развития у человека сахарного диабета. Такое открытие сделала международная группа ученых, в которой вошли представители Китая и Австралии. Они провели ряд исследований, чтобы подтвердить свою теорию.

Эксперименты заняли у экспертов два десятилетия. В течение этого времени они анализировали самые разнообразные рационы питания, включающие в себя куриные яйца. Одновременно с этим ученые разбирались, каким образом употребление данного продукта может повлиять на развитие у человека диабета II типа.

По итогам экспериментов ученые сообщили, что для снижения риска заболеть диабетом, человек должен употреблять не больше 38 грамм куриных яиц ежедневно. В противном случае вероятность развития опасного заболевания увеличиться на 25 процентов. Если же съедать каждый день два или больше яиц, риски возрастут на целых 60 процентов. Эксперты также отметили, что данные расчеты применимы как к мужчинам, так и к женщинам, но у последних вероятность заболеть диабетом все же выше.