Студия CD Projekt RED, которая в настоящий момент трудится над подготовкой своей игры Cyberpunk 2077 к выходу, разместила на странице в социальной сети «Твиттер» уточненные системные требования.

Согласно с ними, использовать все возможности, не устанавливая каких-либо ограничений в настройках, смогут пользователи, в распоряжении которых имеется компьютер на платформе Intel Core i7−4790 либо AMD Ryzen 5 3600. Воспроизводить максимальное качество без подвисаний и «глюков» позволят 16 Гб оперативной памяти. Оптимальные для этой цели видеокарты – Radeon RX 8800 XT либо RTX 2080S / RTX 3070.

Для игры с низкими настройками будет достаточно устройства на платформе AMD FX-8310 или Core i5−3570K от корпорации Intel, восьми гигабайт оперативной памяти и видеокарты Radeon RX 470 или Nvidia GTX 780