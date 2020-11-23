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Онкологическое заболевание ротовой полости становится чрезвычайно опасным для жизни, если не начать его своевременное лечение. Рак может развиваться у людей, которые курят и употребляют спиртное, а также те, у кого выявлен ВПЧ – вирус папилломы человека.

Чтобы вовремя обнаружить развитие заболевания, необходимо как минимум один раз в год проходить обследование у врача. А ежемесячно можно самостоятельно проводить проверку, для которой нужно лишь вымыть руки, взять зеркало и разместиться под ярким источником света.

Британский стоматолог Анна Миддлтон подробно описала процедуру такой проверки:

  • Первым делом нужно внимательно осмотреть лицо, отмечая даже небольшие припухлости, увеличившиеся родинки и кровоточащие либо зудящие новообразования.
  • Затем подушечками пальцев необходимо ощупать шею на предмет появившихся на ней шишек и опухолей.
  • Следующий этап – осмотр внутренней полости губ. Если на них имеются язвы или непонятно откуда взявшиеся ранки, необходимо срочно обращаться к врачу.
  • Язвы и светлые пятна нужно искать и на щеках с внутренней стороны.
  • После этого остается осмотреть нижнюю часть ротовой полости, небо и язык, хорошо подсвечивая себя лампой.

Если обнаруживаются какие-либо новообразования, желательно понаблюдать за ними в течение 3-4 недель. Если язвочки не исчезают, а ранки не заживают за этот срок, то единственно верное решение – обращение к врачу.

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