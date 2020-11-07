Франция и Россия намерены и далее выполнять роль посредников в конфликте между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах. Это подтвердили президенты обеих стран Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время переговоров по телефону.

Кремлевская пресс-служба также сообщила, что лидеры Франции и России сошлись во мнении, что увеличение масштабов военного столкновения и постоянное вовлечение в него наемников из ближневосточных государств вызывает серьезную обеспокоенность. Владимир Путин сообщил французскому коллеге те шаги, которые предпринимаются и продолжают предприниматься для прекращения конфликта и возврата Баку с Ереваном за стол переговоров.

Не обошел стороной российский президент и кризис внутри Украины. Он заявил, что успешное его решение лежит в плоскости беспрекословного выполнения соглашений, заключенных в Минске.

Также Путин и Макрон обсудили террористические акты во Франции и пришли к единому мнению по вопросу борьбы с терроризмом.