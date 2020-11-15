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Крупнейшие издания Соединенных Штатов уже написали о победе Джо Байдена на президентских выборах и считают ее делом решенным. Однако российский сенатор Алексей Пушков заявляет, что победитель может войти в историю, как глава государства, «укравший выборы».

По словам Пушкова, Байден от этого вряд ли сильно расстроиться, так как для него значение имеет только победа. Но вот для его репутации как президента этот факт будет нежелателен.

Член Совета Федерации пояснил, что действующий глава государства Дональд Трамп имеет все шансы через суд добиться пересчета голосов в штатах Пенсильвания и Джорджия. В первом из них он даже может одержать победу по итогам повторного подсчета.

Победа Трампа в Пенсильвании лишит Байдена всего 36 голосов выборщиков, поэтому он все равно станет президентом. Однако самого факта пересчета сразу в двух штатах будет вполне достаточно, чтобы поставить под сомнение легитимность его победы.

В настоящий момент в поражение Трампа на выборах в США не верит разве что сам действующий глава государства. Несмотря на то, что о победе Байдена написали СМИ, на то, что его поздравили лидеры многих стран мира, Трамп все же отказывается признавать проигрыш и грозит судом.

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