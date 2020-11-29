Дмитрий Синарев, психолог из РФ, рассказал о методе, позволяющем быстро убедить человека оторваться от экрана телефона. Об этом сообщили в информагентстве «Прайм».

Согласно словам эксперта, завлечь человека обычной беседой в подобной ситуации трудно, но вполне возможно. Для этого необходимо «разрушить» его поменявшееся состояние, в котором он оказывается во время использования смартфона. Сделать это можно, взяв свой гаджет и предложив собеседнику на время убрать устройства в сторонку. Он может удивиться, расстроиться, смутиться и даже разозлиться, но тем самым вам удастся привлечь его внимание.

Для прерывания деструктивной связи со смартфоном нужно лишь уметь управлять собственным вниманием, считает психолог. В этом может помочь небольшая тренировка, к примеру, следует отложить девайс, а потом выполнить несколько физических упражнений. Однако если человек всегда отдает предпочтение виртуальному общению, то это указывает на тревожный симптом – для решения данной проблемы может потребоваться помощь специалиста.