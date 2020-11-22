Белок ACE2, который помогает коронавирусу быстро проникать в клетки человеческого организма, можно использовать и для борьбы с возбудителем Covid-19. Такой вывод сделал российской ученый Александр Тышковский, хорошо известный по своим работам в области биоинформатики.

Эксперт рассказал, что для предотвращения распространения коронавируса по организму можно вводить в кровь пациента отдельные части белка ACE2. А конкретно – те из них, которые отвечают за взаимодействие с возбудителем. Это позволит подстегнуть рецепторы, связывающие шипы вируса с клетками, к максимально активной работе. Из-за чего распространение SARS-CoV-2 прекратится само по себе. Таким образом, он будет нейтрализован.

По словам Тышковского, части белка не только надежно связывают коронавирус, но еще и расщепляют ангиотензин II. Именно это вещество вызывает цитокиновый шторм, в результате которого может наступить летальный исход.