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Белок ACE2, который помогает коронавирусу быстро проникать в клетки человеческого организма, можно использовать и для борьбы с возбудителем Covid-19. Такой вывод сделал российской ученый Александр Тышковский, хорошо известный по своим работам в области биоинформатики.

Эксперт рассказал, что для предотвращения распространения коронавируса по организму можно вводить в кровь пациента отдельные части белка ACE2. А конкретно – те из них, которые отвечают за взаимодействие с возбудителем. Это позволит подстегнуть рецепторы, связывающие шипы вируса с клетками, к максимально активной работе. Из-за чего распространение SARS-CoV-2 прекратится само по себе. Таким образом, он будет нейтрализован.

По словам Тышковского, части белка не только надежно связывают коронавирус, но еще и расщепляют ангиотензин II. Именно это вещество вызывает цитокиновый шторм, в результате которого может наступить летальный исход.

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  • Анна
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