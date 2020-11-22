Завершение триасового периода ознаменовалось ливнем, который изменил земной климат и спровоцировал вымирание большей части морских и сухопутных живых организмов. Такой вывод сделали ученые из города Ухань, где располагается Китайский университет геологических наук.

Они рассказали, что одно из наиболее массовых вымираний произошло более 230 миллионов лет назад. Сперва планету многие десятилетия истощала ужасная засуха, которая закончилась мощными ливнями. Пролившимися одновременно во всех регионах Земли тех далеких времен.

Именно из-за глобальных ливней климат на планете сильно изменился. Ученые уверены, что подобные изменения стали причиной вымирания 90 процентов всех живущих на Земле существ. Потом некоторое время отмечалось затишье, которое прервалось появлением многообразия видов динозавров. Вместе с ними на планете зародились и предки некоторых современных живых существ. К примеру, крокодилов, черепах и коралловых рифов.