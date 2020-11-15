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Роман Глуховеров, представитель управления СК РФ на транспорте, отметил, что воздушный транспортник Ан-124 выполнил аварийную посадку из-за разрушения одного из его двигателей.

Согласно его словам, практически сразу же после подъема в воздух у самолета сломался 2-й ускоритель. Его части попали в фюзеляж воздушного судна. Потом из строя вышли системы связи и электроника, включая ту, которая отвечает за пилотирование. Командир «Руслана» принял решение осуществить экстренную посадку.

Учитывая выход из строя всего электронного комплекса, пилотам пришлось ориентироваться лишь на визуальное наблюдение. Они успешно посадили летательный аппарат, однако в итоге он выкатился за границы взлетной полосы. На месте инцидента все еще работают следователи, пытающиеся выяснить все обстоятельства случившегося.

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