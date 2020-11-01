Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт – это полномасштабная война, призванная раз и навсегда решить проблему спорных территорий. По его словам, в этом столкновении нечего делать другим государствам. Азербайджан прекратит войну лишь в том случае, если армянские войска признают, что проиграли и уйдут из Нагорного Карабаха.

По сути, Алиев поставил Еревану ультиматум. Согласно его заявлению, либо Армения сдастся Баку и отдаст ему Арцах, либо она будет полностью уничтожена. Азербайджанский президент заявил, что страны, которые могли бы вмешаться в конфликт, не будут этого делать, так как с Баку их связывают партнерские отношения. Поэтому другого выхода у Еревана, как капитулировать, просто нет.

Напомним, что в настоящий момент Азербайджан удерживает контроль над пятой частью территории Карабаха. Его войска подобрались к Степанакерту – бои ведутся на подступах к городу Шуша, расположенному рядом со столицей. Но Армия обороны Арцаха, а также армянские войска все еще пресекают попытки захвата столицы.