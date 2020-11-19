Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе РФ поставляла Армении оружие, которое должно было помочь ей справиться с турецкими и израильскими беспилотниками. Однако оно так и не было использовано армянскими ВС и Армией обороны Арцаха.

По предварительным данным, виновником всего этого является лично глава правительства Армении Никол Пашинян. Сразу в нескольких СМИ появились публикации о том, что он «зарубил» использование российского оружия, так как счел его неподходящим в конкретной боевой обстановке.

Напомним, что именно беспилотники турецкого и израильского производства многие эксперты называют главной причиной победы Азербайджана в войне. Именно поэтому отказ Пашиняна использовать оружие, способное сбивать БПЛА, может привести к самым непредсказуемым последствиям. Которые в первую очередь ударят по самому премьер-министру Армении.

Вам может понравиться

Gazeta Wyborcza: Россия обретет контроль над Суэцким каналом

Польское издание Gazeta Wyborcza очень быстро отреагировало на появившиеся ранее сообщения о… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Сербская «Правда»: Турция направила в Азербайджан лучших генералов для победы над Арменией

Сейчас в СМИ разных стран проводится анализ полуторамесячной войны в Карабахе и… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Замглавы правительства Московской области Куракина обвиняют в продаже леса

В издании «КоммерсантЪ» сообщили, что задержанный ранее Дмитрий Куракин, заместитель руководителя правительства… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 ноября – пасмурно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 19 ноября – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 ноября – переменная облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 ноября – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 19 ноября – ясно, до -0 °C | Подольск: погода, 19 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 19 ноября – пасмурно, до 5 °C |