В ходе конфликта в Нагорном Карабахе РФ поставляла Армении оружие, которое должно было помочь ей справиться с турецкими и израильскими беспилотниками. Однако оно так и не было использовано армянскими ВС и Армией обороны Арцаха.

По предварительным данным, виновником всего этого является лично глава правительства Армении Никол Пашинян. Сразу в нескольких СМИ появились публикации о том, что он «зарубил» использование российского оружия, так как счел его неподходящим в конкретной боевой обстановке.

Напомним, что именно беспилотники турецкого и израильского производства многие эксперты называют главной причиной победы Азербайджана в войне. Именно поэтому отказ Пашиняна использовать оружие, способное сбивать БПЛА, может привести к самым непредсказуемым последствиям. Которые в первую очередь ударят по самому премьер-министру Армении.