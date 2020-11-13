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Глобальное потепление – это необратимый процесс. И продлится оно еще очень долго. Но у человечества все же есть шанс сделать так, чтобы рост температур не пересек критическую черту.

Об этом рассказали ученые Норвежской бизнес-школы, которые создали климатическую модель Земли и проанализировали, как на нее повлияет сокращение человеком выбросов парниковых газов.

Эксперты пояснили, что сейчас глобальное потепление развивается уже по инерции. Помимо этого, запущен процесс таяния вечной мерзлоты и ледников, который и без участия человека поддерживает сам себя. И поэтому так просто не прекратится.

По мнению специалистов, единственным разумным решением будет максимальный выброс парниковых газов и достижение его пика до 2030 года. После этого необходимо в течение 70 лет постепенно сокращать его объемы, сведя до нуля. Но даже это не поможет спасти ситуацию, так как в 2500 году средняя температура на планете превысит показатели 1850 года на 3 градуса.

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