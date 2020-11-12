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Появление неприятного запаха тела, а также повышенная потливость, возникающая без каких-либо причин, вполне могут оказаться ранними симптомами болезни Паркинсона. Появляются они из-за того, что в соответствующей области мозга начинают погибать нервные клетки.

Представители ассоциации болезни Паркинсона США, которые сообщили об этом, перечислили также еще несколько признаков развития дегенеративных расстройств. К ним относятся, к примеру, всегда остающиеся холодными ноги человека. Этот симптом указывает на полинейропатию. Данное заболевание представляет собой поражение периферических нервов, в результате которого в ткани конечности не поступает кровь.

Эксперты сообщили, что все подобные заболевания могут стать следствием отравления тяжелыми металлами или регулярного употребления спиртного. Также к их развитию приводит сахарный диабет, проблемы с печенью, желчным пузырем или почками. При выявлении повышенной потливости, появляющейся даже в состоянии покоя, необходимо обязательно обратиться к невропатологу для проведения исследования.

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