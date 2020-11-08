В издании «Интерфакс», сославшись на слова политолога Николая Злобина, заявили, что победа Джо Байдена на выборах в президенты США приведет к тому, что Москва станет одним из основных врагов Вашингтона.

Согласно мнению эксперта, после прихода к власти нового лидера в Белом Доме можно уже не ожидать значительного давления на КНР, которое наблюдалось при Трампе. Он добавил, что звание главного врага Соединенных Штатов займет Россия, подвинув Поднебесную на вторую строчку. Злобин считает, что политика Байдена последние годы всегда была направлена против РФ.

Специалист уверен, что не следует ждать снятия санкций, наложенных Вашингтоном. Он отметил, что нужно также перестать применять слово «санкции», так как в современных условиях речь идет уже об элементе внешней политики, которым пользуются многие государства.