Палеонтолог Родриго Мюллер из Бразилии вместе со своей командой сумел реконструировать мозг динозавра. Ученым посчастливилось найти отлично сохранившийся скелет одного из видов этих древнейших животных с полностью сохраненной черепной коробкой.

При этом ученые отметили, что мозг Buriolestes schultzi оказался очень примитивным. Его вес составил лишь 1,5 грамма, а строение немного схоже с мыслительным органом крокодила. Однако ученые все же разглядели, что динозавр мог вести мыслительную деятельность в процессе охоты. Об этом ученым подсказали достаточно развитые структуры в области мозжечка.

Мыслительные способности Buriolestes schultzi, по мнению ученых, находятся практически на таком же уровне, как у тераподовых динозавров. И уж точно они превышают интеллект травоядных брахиозавра или диплодока.