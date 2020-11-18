На своем заседании Совет Федерации высказал поддержку предложению президента об использовании ВС РФ за рубежом. И об отправке в Нагорный Карабах миротворческих сил России.

Политолог Сергей Марков пояснил, что подобная ситуация ранее возникала и в Приднестровье. Тогда тоже пришлось как можно скорее задействовать имеющихся на территории непризнанной республики российских военных в качестве миротворцев, а уж потом оформлять использование ВС РФ за границей в соответствии с действующим законодательством.

Эксперт рассказал, что нахождение в Нагорном Карабахе в роли миротворцев станет для российских военных отличной практикой. И самое важное заключается в том, что они больше не дадут разгореться конфликту между Ереваном и Баку. Сейчас начинается процесс, призванный разрешать текущие проблемы.

По мнению Маркова, российские соединения будут способствовать не только укреплению мира, но и возобновлению нормальных отношений между армянами и азербайджанцами. Вполне возможно, что многие жители Карабаха армянской национальности останутся на тех землях, которые отходят под контроль Азербайджана и интегрируются в его сообщество.

Миротворцы же в течение 5 лет будут фиксировать любые нарушения мирного соглашения и предпринимать попытки для их скорейшего устранения.