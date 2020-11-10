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Соглашение между Баку, Ереваном и Москвой остановило боевые действия в Нагорном Карабахе. Но одновременно с этим оно стало поражением и для Армении, и для России. Об этом рассказал эксперт-политолог Семен Багдасаров.

По его мнению, больше всего от этого соглашения выиграли Азербайджан и поддерживающая его Турция. Несмотря на то, что Анкара не подписывала договор о перемирии, она сумела улучшить свои позиции на Кавказе и расширить влияние на все страны региона.

Политолог также заявил, что Армении сейчас крайне важно избавиться от Никола Пашиняна всеми возможными способами. Затем следует создавать комитет национального спасения, который будет осуществлять руководство страной до следующих выборов. И, конечно же, готовиться к продолжению конфликта, так как он еще не закончен. Как Турция, так и Азербайджан могут посчитать, что они были лишены заслуженной победы на самом интересном месте.

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