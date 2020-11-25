Во второй раз за всю историю человечества подводный аппарат с пассажирами на борту опустился на дно Марианской впадины. Первый раз это удалось американским ученым, которые погрузились на глубину 10 928 метров в начале прошлого года. Теперь это достижение повторили китайские ученые.

На аппарате «Страйвер», разработанном и созданном в КНР, они опустились на глубину 10 909 метров.

Главная проблема вылазок на такую глубину – это огромное давление толщи воды. На дне Марианской впадины оно составляет 705 кг/м². Но китайский подводный аппарат отлично перенес такое воздействие. Технологии, которые применялись в процессе его изготовления, позволили обеспечить устойчивость к подобным перепадам давления.

«Страйвер» построен на базе электродвигателя, рассчитанного на 10,5 часов автономной работы. Кроме того, аппарат оснастили сонаром, позволяющим не заблудиться под водой и роботом-манипулятором, собирающим образцы подводного биологического материала.