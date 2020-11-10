В ответ на публикацию в американском издании The Drive, в которой говорилось о возможном использовании специальных морских БПЛА MQ9 для поиска российских подлодок, военный эксперт Виктор Леонков заявил, что субмарины флота РФ найти сейчас просто невозможно.

По словам обозревателя, в изготовлении новейших российских подводных лодок использовались передовые технологии. Благодаря которым американцам еще долго не удастся их обнаружить. Что бы не заявлял Пентагон, но местоположение субмарин в Атлантике ему неизвестно. И никакие новые беспилотники не помогут их найти.

Ранее американское издание писало, что беспилотные аппараты MQ9 Reaper получат ряд усовершенствований, что позволит им обнаруживать атомные субмарины и передавать информацию о них противолодочным кораблям. Леонков опровергает такие возможности БПЛА. Он заявляет, что в конструкции подлодок и в их оборудовании заранее закладываются средства, позволяющие успешно бороться с беспилотниками и надежно укрываться от них.