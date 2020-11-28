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В ближайшее время в Подмосковье стартует прививочная кампания, которая должна предотвратить распространение коронавируса. В регион уже привезли больше двух тысяч доз препарата «Спутник V», но это только начало. Буквально на днях планируется очередная поставка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в социальной сети «ВКонтакте», что первыми получат вакцину жители Подмосковья, которые входят в группу риска. Также он перечислил те категории лиц, которым пока нельзя делать прививки.

По словам главы региона, к ним относятся женщины, которые вынашивают ребенка или кормят его грудью, пациенты, страдающие от обострения хронического заболевания либо какого-либо инфекционного недуга. Противопоказаниями являются также возраст после 65 лет и высокая температура. Пожилым людям будут делать прививки только после получения результатов дополнительных испытаний, которые проходят прямо сейчас.

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