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Уголовное дело на начальника управления жилищной политики из города Воскресенска передано в суд. Обвиняемый был задержан правоохранительными органами еще летом этого года. Сейчас расследование полностью завершено.

Воскресенский чиновник попался на взятке, размер которой составил 360 тысяч рублей. Эту сумму обвиняемый получил от бизнесмена, который страстно хотел выиграть тендер на закупку жилья для детей-сирот.

За полученные деньги чиновник отдал распоряжение приобретать только квартиры, отвечающие требованиям, предъявленным самим бизнесменом. Однако схема не просуществовала долго, так как была раскрыта правоохранительными органами.

Сообщается, что на процесс предоставления жилья сиротам незаконная сделка не оказала никакого влияния. Но из-за сговора чиновника с бизнесменом другие компании не были допущены к аукциону.

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  • Анна
  • 18.11.2020
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