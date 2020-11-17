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В состав российских миротворческих сил совсем не напрасно включили 31-ю Гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, местом постоянной дислокации которой является Ульяновск. Бойцы этого подразделения, называемого «скорпионами», имеют огромный боевой опыт. Многие из них прошли все «горячие точки» – Афганистан, Южную Осетию и Абхазию, Ливию и Сирию.

Присутствие в Карабахе столь опытных военнослужащих уже сыграло свою важную роль. Предполагается, что именно из-за них противники мирного соглашения между Баку, Ереваном и Москвой не решились организовывать провокации.

Напомним, что миротворческие силы РФ перебрасываются в Нагорный Карабах с прошлого вторника. Сегодня же в СМИ появилась информация о том, что свои войска в НКР намеревается ввести и Турция.

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