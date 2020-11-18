Ирина Потехина, петербургский вице-губернатор, отметила, что если эпидемиологическая обстановка в городе ухудшится, то школьников, скорее всего, переведут на цикличное обучение.

Согласно ее словам, они не собираются полностью закрывать городские учебные заведения, а лишь переведут их на цикличный режим работы. Он будет заключаться в следующем: на протяжении 2-х недель дети будут учиться в формате дистанционного обучения, а затем одну неделю – ходить на занятия.

Во время удаленного обучения детям предстоит заниматься изучением теоретического материала, а при возвращении в школу они будут сдавать лабораторные работы и выполнять контрольные задачи. Потехина добавила, что подобный способ обучения наверняка приведет к необходимости полностью изменить расписание учеников.