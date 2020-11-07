Дмитрий Песков, пресс-секретарь лидера РФ, заявил, что Владимир Путин чувствует себя отлично и не планирует уходить в отставку из-за якобы имеющихся у него проблем со здоровьем.

Ранее ряд зарубежных СМИ, включая The Sun и Daily Mail, сообщили, что текущий президент РФ собирается покинуть свой пост. Они сослались на слова Валерия Соловья, публициста из России, указавшего, что одной из причин данного решения является болезнь Паркинсона. Песков позднее отметил, что это «полная чушь», так как у главы российского государства нет подобных проблем.

Пресс-секретарь также заявил, что по причине пандемии коронавирусной инфекции некоторые встречи с подчиненными президент проводит лично, а другие – в рамках видеоконференций. В первом случае соблюдаются все меры, рекомендуемые Роспотребнадзором.