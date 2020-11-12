В воскресенье жители Воронежа смогут увидеть первый снег. Синоптики предсказывают, что снежных заносов ждать не приходится, так как температура вряд ли опуститься ниже нуля градусов. Но вот в ночь на понедельник она вполне может составить до 7 градусов мороза.

В понедельник днем вновь будет плюсовая температура, сопровождаемая осадками в виде дождя и мокрого снега.

Александр Сушков, который возглавляет Гидрометцентр Черноземья, пояснил, что прогнозы на снегопад вполне достоверны. Все дело в том, что антициклон, центр которого сейчас располагается прямо над Воронежем, к выходным начнет смещаться, уступая место холодному фронту. Который, в свою очередь, может вызвать пусть небольшой, но все-таки снегопад.

Напомним, что ранее синоптики прогнозировали снег, который покроет почву на несколько недель, примерно в середине декабря.