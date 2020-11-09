Процесс старения клеток человеческого организма вполне можно замедлить. И для этого не нужно использовать какой-то фантастический эликсир молодости. Шведские ученые доказали, что таким эликсиром может быть перекись водорода.

Эксперты Чалмерского технологического института провели исследование на дрожжевых клетках и доказали, что при низкой концентрации перекись водорода и иные оксиданты оказывают влияние на фермент Tsa1, который в свою очередь замедляет процесс деления клеток и обеспечивает их надежную защиту от стресса. Именно благодаря этому старение клеток замедляется.

Напомним, что ранее считалось, что упомянутый выше фермент просто защищает клетки от негативного воздействия активных форм кислорода. Также проведенные раньше исследования доказывали, что перекись водорода вредна для организма и, напротив, провоцирует ускоренное старение клеток. Однако выяснилось, что в том эксперименте использовалась слишком высокая концентрация оксидантов.