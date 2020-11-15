Денис Кусков, специалист в сфере информационных технологий, рассказал об основных причинах деактивации мобильного аппарата при разговоре с другим человеком.

Согласно словам эксперта, чаще всего гаджет выключается из-за батареи. Спустя полгода или год (все зависит от эксплуатации) аккумулятор на смартфоне начинает держать все меньше и меньше заряда. На холоде он и вовсе может разрядиться уже через 15-20 минут разговора, даже если был заряжен на 40-50%.

Девайс может отключиться и из-за программных ошибок. Если это случилось при телефонной беседе, то, вероятнее всего, произошел переход управления смартфоном от одной базовой станции к другой. Обычно это случается на пересечении двух регионов. В этом случае нужно перезагрузить телефон. Можно также на 2-3 секунды включить режим полета, а затем вывести его из него, чтобы гаджет снова зарегистрировался в базовой станции.