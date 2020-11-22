Канадские и британские врачи, которые занимаются проведением всесторонних исследований по коронавирусу, выявили четыре дополнительных симптома, указывающих на заражение. Речь идет не о температуре или кашле, а о совсем других признаках, которые вполне могут появится, если человек заболеет Covid.

Первый из этих симптомов выявили ирландские специалисты дублинского колледжа. Они сообщили, что половина пациентов, заразившихся SARS-CoV-2, жаловались на хроническую усталость. От которой не спасал ни длительный сон, ни попытки занятий спортом.

Второй признак, встречающийся у каждого третьего пациента – это конъюнктивит. Ученые отмечают, что ориентироваться на него все же не стоит, так как данное воспаление может указывать и на другие проблемы в организме. В том числе, и на аллергию.

Каждый пятый больной жалуется на то, что у него возникли проблемы с пищеварением. Боль в желудке, тошнота и рвота при нормальном режиме питания, сильные расстройства вполне могут указывать на коронавирус, поэтому лучше провериться у врача.

Еще один симптом – это спутанность сознания. Пациент, заразившийся коронавирусом, иногда начинает испытывать сложности в общении, не может сосредоточиться на банальных вещах, полностью «теряется» во времени и пространстве.