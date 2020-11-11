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Российские биологи открыли новый вид ската, который из-за некоторых особенностей был назван шестиглазым или Bathyraja sexoculata. Чтобы подтвердить, что ранее науке ничего было известно о находке, специалисты проконсультировались с японскими учеными и провели тщательное исследование генетического банка.

Шестиглазый или Симуширский (это – официальное название, которое было присвоено по месту вылова) скат отличается от своих сородичей тремя парами пятен белого цвета, которые симметрично располагаются на диске и голове. Других особенностей нет – по внешнему виду находка не отличается от ската Смирнова и Щитовидного ската.

Российские ученые считают, что открытая разновидность ската обитает исключительно в российских водах. Но чтобы доказать это, придется проводить исследование, которое позволит точно выяснить, насколько распространена эта разновидность морских существ.

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