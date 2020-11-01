Супруга хорошо известного в городе Оренбурге предпринимателя Сергея Черного умерла от коронавируса. Информацию об этом сам бизнесмен озвучил еще в среду. В субботу же местные власти выразили ему свои соболезнования в связи со смертью жены.

49-летняя Елена Черная работала вместе с мужем. Она руководила несколькими его компаниями. Сам бизнесмен хорошо известен тем, что совсем недавно выделил на борьбу с Covid-19 35 миллионов рублей. Он также обратился к другим предпринимателям и призвал их оказать помощь медицинским учреждениям области.

Черный также заявлял, что объединившись с другими бизнесменами, готов построить в областном районе новую инфекционную больницу. Треть суммы, которая понадобилась на строительство – 500 млн рублей, – предприниматель был готов выделить сам.

Супруга бизнесмена после заражения коронавирусом была переправлена в Москву. Однако старания врачей не увенчались успехом – женщина умерла от Covid-19.