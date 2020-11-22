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В 2021 году человечеству не стоит ожидать улучшения глобальной ситуации. Пандемия коронавируса дала старт множеству других неприятностей, с которым уже совсем скоро столкнется наша цивилизация.

Такой вывод можно сделать из предсказаний древнего фармацевта и алхимика, который на досуге сочинял пророчества. Многие из которых сбылись. Совсем недавно была расшифрована новая порция прогнозов, которая как раз относится к приближающемуся 2021 году.

Итак, в следующем году человечество столкнется с очередным признаком конца света. С голодом, который приобретет глобальные масштабы. Также вполне вероятно, что именно к 2021 году относится предсказание о столкновении планеты с астероидом. Он войдет в атмосферу, взорвется и уничтожит много живых существ.

Не исключено, что появившиеся новые расшифровки – это просто фейк, поэтому серьезно относиться к ним не стоит. Однако следует помнить, что иногда Нострадамусу удавалось попадать в самую точку. Ведь именно он спрогнозировал климатические изменения на планете, эпидемию, которую мы наблюдаем сейчас, и переселение на европейский континент жителей мусульманских государств.

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