Для борьбы с коронавирусом можно использовать не только вакцины, которые сейчас разрабатываются во многих странах мира. Защитить от Covid могут и некоторые продукты, подаренные самой природой. Об этом рассказали вирусологи немецкого Университета Ульма.

Чтобы подтвердить свои слова, медики провели исследование, используя соки разных ягод и плодов. Их смешивали с обычной водой, после чего проверяли, каким образом жидкости будут действовать на частицы коронавируса.

Наиболее эффективным средством в этом исследовании показал себя сок черноплодной рябины. Ему оказалось достаточно лишь пяти минут, чтобы уничтожить 97 процентов частиц коронавируса. Если использовать сок для полоскания рта, то можно защититься от Covid и не дать инфекции пойти дальше слизистой оболочки.

Практически такой же эффект показал гранатовый сок, который за счет высокой кислотности быстро расправился с частицами возбудителя заболевания.

Полезные вещества, способные бороться с коронавирусом, содержаться еще и в зеленом чае, который не только убивает его в полости рта, но еще и улучшает работу иммунной системы.

Все эти жидкости – доступное средство, позволяющее не допустить коронавирус в дыхательные органы, а также предотвратить его передачу окружающим людям.