Подавляющее большинство средств для ополаскивания полости рта может использоваться для профилактики Covid-19. Такой вывод сделали эксперты компании Unilever, которые для подтверждения своей теории провели ряд исследований.

Они проверили действие на коронавирус двух разновидностей ополаскивателей. Первые, основой которых является спирт, оказались достаточно эффективными, однако снижение вирусной нагрузки при их использовании составило лишь 23 процента. Этого недостаточно для рекомендации составов в качестве профилактического средства.

Совсем иной результат продемонстрировали жидкости, основой которых является цетилпиридиний хлорид. Это вещество эффективно борется с микробами, а также, как выяснилось, уменьшает вирусную нагрузку на 99,9 процента. По словам ученых, регулярное использование таких ополаскивателей даст возможность защититься от коронавируса, проникающего на слизистую оболочку рта. И тем самым не допустить его размножения.