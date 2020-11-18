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Онкологическое заболевание легких очень сложно диагностировать на начальной стадии. Но если человек будет внимательно прислушиваться к своему организму, он все же сможет сделать это. И своевременно обратится к врачу для начала лечения.

Сотрудники британского Фонда Роя Кастла, проводившие исследование данных пациентов с раком легких, выделили несколько нетипичных симптомов этого заболевания. К ним, помимо традиционных проблем с дыханием, одышки, постоянного чувства усталости, относятся, к примеру, увеличение кончиков пальцев на руках либо деформация верхних конечностей. И тот, и другой признак возникает из-за снижения уровня кислорода в крови.

Кроме того, имеет смысл обратиться к онкологу, если человек испытывает боль во время пережевывания и глотания пищи. Еще один нетипичный симптом – это снижение аппетита безо всяких на то оснований.

Наконец, на развитие рака могут указывать часто появляющиеся отеки на лице и болевые ощущения в грудной клетке, в спине или плечах.

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