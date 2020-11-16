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Врач-онколог Михаил Мяснянкин рассказал об основных признаках развития рака головного мозга.

Как он отметил, на ранних этапах распознать заболевание достаточно тяжело, так как оно развивается бессимптомно. Также опухоли головного мозга могут быть как злокачественными, так и доброкачественными. В первом случае ситуация требует незамедлительного лечения.

Основным признаком развития опухоли головного мозга является постоянная головная боль. Кроме того, могут появиться быстрая утомляемость, головокружения и тошнота, судороги, потеря сознания, ухудшение зрения и слуха. Также могут проявиться такие симптомы, как нарушение письменной речи и произношения, «выпадание» из речи букв или словосочетаний.

Привести к раку головного мозга может генетическая предрасположенность, лучевая терапия, другие опухоли, а также частные травмы мозга или сотрясения.

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