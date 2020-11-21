Онколог Эми Херст рассказала о неочевидном признаке рака лёгких.

Как сообщается, на рак лёгких может указать деформация кончиков пальцев, также называемая синдромом барабанных палочек. При этом синдроме пальцы могут начать выглядеть опухшими, также возможно изменение формы ногтя.

Это не самый распространённый признак онкологических заболеваний лёгких, кроме того, он может сигнализировать и о других опасных изменениях. Также онколог сообщила, что в ситуации, когда основание ногтя смягчается, кожа рядом начинает блестеть, увеличиваются кончики пальцев, а ногти начинают сильно изгибаться, также необходимо обратиться к специалисту.

Изменения, происходящие в кончиках пальцев, Херст объяснила увеличением кровотока в этой области, однако врачи в настоящее время не совсем понимают, из-за чего это происходит.