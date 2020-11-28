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Старый тис, возраст которого составляет без малого три тысячи лет, подвергся стрессу и сменил мужской пол на женский. Растет это уникальное дерево в Уэльсе, в одной из деревень в окрестностях Брекона.

Специалисты поясняют, что на дереве в этом году появились ягоды ярко-красного цвета, которые являются верным признаком женского пола. До этого момента на тисе вырастали только шишки небольшого размера.

Ученые предполагают, что изменение половой принадлежности тиса – это следствие климатических изменений. Из-за них дерево испытало серьезный стресс. По словам специалистов, такой случай – не единичный. Много раз им приходилось наблюдать и ситуации, в которых лишь на одной ветви мужских деревьев вдруг появлялись ягоды, указывающие на принадлежность к женскому полу.

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