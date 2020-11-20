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Ряд украинских СМИ сообщили, что БПЛА ОБСЕ смог обнаружить пункт управления беспилотниками «Наводчик-2», находившийся на территории ЛНР, недалеко от линии фронта.

Отмечается, что замеченный комплекс может использоваться для различных целей, начиная от разведки и заканчивая указанием целей для артиллерийских установок и ракетных комплексов. Данный пункт включает в себя наземную станцию контроля и 7 беспилотных летательных аппаратов, относящихся к типу «Гранат», радиус действия которых не превышает 120 километров.

Обнаружение «Наводчика-2» в Донбассе привело к тому, что украинские издания начали обвинять Россию в том, что она напрямую участвует в военном конфликте в регионе. Киев уже заявил, что речь идет о «военной агрессии» Москвы в отношении Украины.

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